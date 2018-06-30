Бассейн для собак в английском Саффолке
Media playback is unsupported on your device

Бассейн для собак в английском Саффолке

  • 30 июня 2018

В разгар летней жары одна из британских компаний предоставляет возможность собакам и их хозяевам поплескаться в прохладном бассейне.

Похожие темы