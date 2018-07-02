"Игорь, прости нас!": болельщики отвечают футболистам сборной России

Матч с Испанией закончился невероятной победой российской сборной. К концу не только основного, но и дополнительного времени счет между командами оставался равным. И только в серии пенальти России удалось вырваться вперед.

Кажется, такого результата не ожидал никто - даже сами российские футболисты. Накануне матча в официальном "Твиттере" сборной было опубликовано видео, в котором игроки обещали фанатам выложиться на 100%.

После матча Русская служба Би-би-си спросила у болельщиков, которые вживую видели игру на стадионе "Лужники" в Москве, что бы они теперь ответили футболистам сборной России.