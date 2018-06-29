Все смешалось на Ближнем Востоке: документальный фильм Би-би-си

Британская радиоведущая Рея впервые в жизни отправилась в эпицентр противостояния между иудеями и мусульманами, чтобы увидеть конфликт глазами молодых израильтян и палестинцев.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

Рея работает ведущей на радио. Её отец - мусульманин арабского происхождения, а мать - еврейка. Её родители познакомились в Лондоне в 80-е годы. На момент съемок Рее было 25 лет.

Она родилась в Великобритании, в детстве жила в Катаре, а затем, когда ей было 5 лет, вернулась со своей семьей в Оксфорд.

У родных Реи очень разные взгляды на арабо-израильский конфликт. Она сама не придерживается ни тех, ни других. В ходе съемок Рея впервые в жизни отправится в эпицентр конфликта между иудеями и мусульманами - в Израиль, Газу и на Западный берег реки Иордан - чтобы увидеть конфликт глазами молодых израильтян и палестинцев.

Её собеседники расскажут о том, насколько необычна их повседневная жизнь, и насколько опасной она стала из-за продолжительных военных действий на их родной земле.

Этот мир совсем не похож на тот, в котором она живет сейчас. Но она верит в то, что эти две культуры очень похожи, и что у этих заклятых врагов гораздо больше общего, чем они сами думают.