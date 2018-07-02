102-ой день рождения в аэродинамической трубе
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102-й день рождения в аэродинамической трубе

  • 2 июля 2018

Еве Льюис исполнилось 102 года, и отпраздновать день рождения она решила, поднявшись в воздух в аэродинамической трубе.

Британская долгожительница прекрасно перенесла полет, во время которого воздух подавался со скоростью в 177 км/ч.

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