“Завтра мы выпустим эту чертову газету!” Нападение на редакцию Capital Gazette

Пять человек погибли и три получили тяжелые ранения в результате стрельбы в редакции американского издания Capital Gazette.

Все произошло в городе Аннаполис, штат Мэриленд - всего в часе езды от Вашингтона. В данный момент стрелок находится под арестом. Он отказался назвать свое имя и даже повредил пальцы, чтобы по ним его не смогли опознать. Тем не менее полицейским - с помощью системы распознавания лиц - удалось установить личность нападавшего.

Несмотря на трагедию, на следующий день после атаки редакция вышла на работу. Первую полосу пятничного номера редакция посвятила погибшим коллегам.