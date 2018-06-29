Рисунки из тюрьмы: кто и зачем бьет тату по эскизам Олега Навального

29 июля Олег Навальный - брат политика Алекся Навального - вышел на свободу после 3,5 лет заключения.

В тюрьме Навальный не терял времени даром: он писал рассказы и картины, публиковался в СМИ, а также запустил проект "Татуировки из российской тюрьмы" (TRAP). Благодаря этому проекту любой мог сделать себе тату по эскизу Олега, которые организаторы публиковали в соцсетях, или сделать индивидуальный эскиз, заполнив форму на сайте.

Четыре личных истории людей, которые набили тату от Олега Навального, - в новом видео Русской службы Би-би-си.