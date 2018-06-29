ТВ-новости: как встречали Олега Навального

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 29 июня:
- Олег Навальный на свободе. Увидим, как его встречали, и услышим, чем он собирается заняться.
- Поговорим о травле россиянок, которые размещают на своих страницах в социальных сетях фотографии с иностранными болельщиками.
- Десятки убитых кандидатов накануне всеобщих выборов. Увидим масштабы политического насилия, невиданного в новейшей истории Мексики.
- И узнаем, как британские ученые научились находить тех, кто охотится на редких животных - панголинов.