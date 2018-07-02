В Испании впервые за 40 лет увидел белую акулу

У берегов Испании экологам удалось заснять акулу, которая появилась у островов архипелага Кабрера. Сначала они приняли ее за быстро летящую черную птицу, но затем, когда подплыли совсем близко, один из членом команды понял, что перед ними настоящая пятиметровая белая акула. Все были удивлены.

Большие белые акулы - или акулы-людоеды - могут достигать веса в 2 тонны, длины до 6 метров и развивать скорость до 40 км/ч.

В последний раз белую акулу видели в районе Балеарских островов рыбаки в 1976 году.

Сегодня белые акулы находится на грани исчезновения. На Земле насчитывается около 3500 особей.