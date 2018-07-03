Как дожить до 100 лет?

В мире существуют так называемые "голубые зоны", жители которых отличаются завидным долголетием. Исследователь и путешественник Дэн Бюттер побывал во всех этих регионах, чтобы понять, что общего у их жителей и в чем секрет их долголетия.

Он разработал программу для городов, суть которой заключается в том, чтобы изменить саму среду в них таким образом, чтобы люди вели здоровый образ жизни по умолчанию. Для этого он, например, предлагает перестраивать улицы городов так, чтобы было больше велосипедных и пешеходных дорожек,

Его программой уже пользуются 27 городов.