Снова "Новичок": что известно о новом отравлении в Британии

В субботу, 30 июня, в британском городе Эймсбери двое людей попали в больницу. Это произошло в 11 километрах от города Солсбери, где четыре месяца назад были найдены без сознания Скрипали. Сначала врачи предположили, что пара употребила наркотики, но, как оказалось, они тоже отравились "Новичком".

Спустя несколько дней после отравления 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс все еще находятся в критическом сосотоянии. Британские власти заявили, что пока рано судить о том, было ли отравление умышленным. Эксперт по химоружию Ричард Гатри считает, что контакт с нервно-паралитическим веществом мог произойти случайно.

По словам представителей полиции графства Уилтшир, Дон и Чарли вряд ли имели отношение к спецслужбам. С делом Скрипалей новое отравление "Новичком" также пока не связывают.

"Должен отметить, что пока мы не можем утверждать, что данное нервно-паралитическое вещество было произведено там же, где и то, которым отравили Скрипалей," - заявил глава контртеррористического управления полиции Лондона Нил Басу. Однако он также добавил, что возможность связи двух инцидентов станет основной линией расследования.