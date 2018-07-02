5 цирковых тигров нашли новый дом
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Как найти новый дом для цирковых тигров

  • 2 июля 2018

Испанский цирк отказался от использования диких животных. Оставшихся тигров приютил зоопарк острова Уайт.

В дикой природе они бы погибли, так как животные родились в неволе.

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