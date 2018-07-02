ТВ-новости: недовольных пенсионной реформой много, протестуют – мало

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 2 июля:
- Мы рассказываем о сегодняшних играх одной восьмой финала чемпионата мира по футболу и вспоминаем, как болельщики российской сборной радовались исторической победе своей команды.
- Обсуждаем, что говорят об отношении россиян к пенсионной реформе акции протеста против планов правительства повысить возраст выхода на пенсию
- В Мексике новый президент. Обсуждаем с нашим американским корреспондентом, сумеет ли он найти общий язык с Дональдом Трампом.
- И сюжет о массовой гибели пчел на Украине. Наши коллеги выясняли, кто в этом виноват.