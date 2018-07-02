ТВ-новости: недовольных пенсионной реформой много, протестуют – мало
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ТВ-новости: недовольных пенсионной реформой много, протестуют – мало

  • 2 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 2 июля:

  • Мы рассказываем о сегодняшних играх одной восьмой финала чемпионата мира по футболу и вспоминаем, как болельщики российской сборной радовались исторической победе своей команды.
  • Обсуждаем, что говорят об отношении россиян к пенсионной реформе акции протеста против планов правительства повысить возраст выхода на пенсию
  • В Мексике новый президент. Обсуждаем с нашим американским корреспондентом, сумеет ли он найти общий язык с Дональдом Трампом.
  • И сюжет о массовой гибели пчел на Украине. Наши коллеги выясняли, кто в этом виноват.

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