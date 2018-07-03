Американские сенаторы приехали в Москву. Зачем?

Амерканские сенаторы приехали в Москву впервые несколько лет. С кем они разговаривали о чем?

Они встретились с российскими парламентариями, обе стороны заявили, что это может быть шагом к налаживанию отношений между странами.

Встреча парламентариев состоялась меньше чем за две недели до переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся в Хельсинки.

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов пытался выяснить - на какие договренности готовы пойти Москва и Вашингтон, чтобы улучшить отношения.