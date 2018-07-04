Виктория Скрипаль о заработках на ТВ, частных сыщиках и политической карьере

Виктория Скрипаль, племянница бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, решила пойти в политику - она баллотируется в Ярославскую областную думу. В интервью корреспонденту Би-би-си Сергею Горяшко она рассказала, зачем делает это, почему стала часто ходить на телевизионные ток-шоу и для чего наняла частных детективов.

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Британские власти заявили, что за отравлением стояли российские агенты. Россия категорически отрицает свою возможную причастность к отравлению Скрипалей.