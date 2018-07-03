ТВ-новости: как будут спасать детей из пещеры в Таиланде

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 3 июля:
- Узнаем, что будет дальше с детьми в Таиланде, которых обнаружили живыми в пещере, но пока не могут поднять на поверхность
- Увидим английскую футбольную лихорадку накануне последнего матча одной восьмой финала чемпионата мира в России
- Поговорим о том, зачем американские сенаторы приехали в Россию и почему с ними не стал встречаться Владимир Путин
- И услышим рассказ человека, который находился на борту американского крейсера "Винсенс" 30 лет назад. С этого корабля был сбит иранский пассажирский лайнер, все 290 человек на его борту погибли