Как вызволить из пещеры таиландских мальчиков?

Пропавших мальчиков и их тренера нашли в пещере после девяти дней поисков.

Они пропали еще 23 июня, их обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон, которые работали в составе международной поисковой группы.

Предположительно, она вошли в пещеру, когда там было ещё сухо, но внезапно начался проливной дождь, и группа не смогла выбраться наружу.

Украинский дайвер Всеволод Коробов, который тоже участвует в операции, рассказал, что сейчас спасатели откачивают воду и доставляют провиант в пещеру.

"Если не усилятся дожди, и из пещеры будут окачивать воду, туда отправятся несколько инструкторов - Navy Seal [морпехи], которые будут обучать ребят и в конечном итоге выводить их один к одному - то есть один спасатель - один ребенок, или один ребенок - два спасателя, и будут их выводить", - сказал он.

В случае, если этот план не увенчается успехом, мальчикам и их тренеру придется провести четыре-пять месяцев в пещере, пока не закончится сезон дождей.