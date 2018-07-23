«Мы молимся и за украинских солдат, и за патриарха Кирилла»

Город Попасная в Луганской области находится на контролируемой Киевом территории, всего в нескольких километрах от линии разграничения с самопровозглашенной ЛНР.

Окраины города регулярно обстреливаются, но в самой Попасной относительно спокойно.

Большинство храмов в этом регионе принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата. Эта конфессия конфликтует с другой православной церковью – Киевским патриархатом, обвиняя его в неканоничности и национализме.

Сторонники церкви Киевского патриархата, в свою очередь, часто обвиняют священников из Московского в том, что они настроены против украинской армии и молятся за "российского патриарха" Кирилла.

Отец Михаил из Московского патриархата, который уже почти 30 лет служит в Попасной, рассказал Би-би-си, чем живет его паства и почему он продолжает молиться и за украинских солдат, и за русского патриарха.