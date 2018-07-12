Синее сияние на воде вызывает планктон
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Синее сияние на воде в Уэльсе

  • 12 июля 2018

Эффектное синее сияние воды было замечено на острове в Уэльсе.

Сияние вызывает биолюминисцентный планктон, его иногда называют морской искрой.

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