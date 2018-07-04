ТВ-новости: новое отравление под Солсбери и чего хочет Виктория Скрипаль?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 4 июля:

Британская лаборатория "Портон Даун", которая установила факт отравления Скрипалей веществом "Новичок", расследует новое загадочное отравление неподалеку от Солсбери. Узнаем подробности и услышим интервью с Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля.

Увидим, как Англия сходила с ума по случаю победы своей сборной в одной восьмой финала чемпионата мира по футболу. И познакомимся с колумбийскими болельщиками, которые совершили путешествие своей жизни в Россию.

Многие из нас проводят в социальных сетях по нескольку часов в день. Наш корреспондент выяснял, к каким уловкам прибегают создатели соцсетей, чтобы этого добиться.

И наконец вместе с нашим видеоблогером Беном Тавенером побываем в Гринвичской обсерватории и увидим новый телескоп, благодаря которому в Лондоне через несколько десятилетий снова будут изучать звезды и галактики.