"Я посланник Христа": кто он - главный футбольный фанат Колумбии?

Его зовут Густаво Льянос, но называет он себя Эль Коле - от слова "Колумбия". Он - футбольная легенда, которого знает, кажется, каждый колумбийский футбольный болельщик.

Эль Коле посетил восемь чемпионатов мира, был на 12 Кубках Америки (турнир среди стран Южной Америки), Олимпийских играх в Барселоне и на всех отборочных матчах своей команды, начиная с 1989 года. "Каждый матч нашей сборной - лучший", - уверен болельщик.

И даже несмотря на то, что Колумбия вылетела с ЧМ-2018 в первом же матче плей-офф, Эль Коле считает: "Каждый матч нашей сборной - лучший".