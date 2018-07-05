"Это свежая атака" - Вил Мирзаянов про новое отравление "Новичком" под Солсбери

По следам отравления британской пары в городе Эймсбери Русская служба Би-би-си вновь обратилась к химику Вилу Мирзаянову с просьбой прокомментировать новое появление "Новичка" поблизости от города, где этим же веществом были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

В начале 1990-х годов Мирзаянов, который теперь живет в США, рассказал миру о засекреченной советской программе создания класса отравляющих веществ, известного как "Новичок".

С Вилом Мирзаяновым побеседовала наш вашингтонский корреспондент Наталка Писня. Полную версию их разговора можно прочитать здесь.