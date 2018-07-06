Ангел из ножей в память о подростках, убитых на британских улицах

Британский художник Алфи Брэдли сделал скульптуру из 100 тысяч ножей, чтобы напомнить о стремительном росте числа нападений с использованием холодного оружия в Британии.

С начала года в одном Лондоне от поножовщины погибли 55 человек, в основном подростки. За год количество убийств холодным оружием выросло на 22%.

Скульптор надеется привлечь внимание к проблеме, однако власти британских городов на спешат выставлять "Ангела из ножей". По их словам, скульптура может оскорбить чувства родственников жертв уличных преступников.