ТВ-новости: "Новичок" - тот же или новый?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 5 июля:
- Британские власти заявили, что два человека с симптомами тяжелого отравления подверглись воздействию "Новичка", также как и отец и дочь Скрипаль ровно четыре месяца назад - и снова Британия требует объяснений от России. Узнаем подробности от нашего корреспондента в Эймсбери.
- Кроме того, мы расскажем о коррупционных делах против семьи бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и о том, зачем это новому премьеру страны - бывшему оппозиционеру Николу Пашиняну.
- А также увидим репортаж из Сирии - Россия вместе с армией Асада возобновили бомбардировки на юге страны, десятки тысяч жителей вынуждены бежать, а в ООН ситуацию уже назвали гуманитарной катастрофой.
- И наконец, поговорим о главном спортивном событии Британии - не футболе. Уимблдонский теннисный турнир - уже в разгаре, узнаем самые свежие новости с кортов.