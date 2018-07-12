Как проехать полмира на бамбуковом велосипеде
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Проехать полмира на бамбуковом велосипеде

  • 12 июля 2018

Якуза Соло путешествует на велосипеде из бамбука и рассказывает о своем родном индийском штате Нагаленд.

Эта небольшая территория далеко не самая известная часть Индии. Но путешественник надеется это изменить.

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