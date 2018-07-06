Как студенты университета для глухих добивались назначения глухого ректора

Галлодетский университет в США - первый в мире вуз для глухих и слабослышащих, однако долгое время в его руководстве были слышащие люди.

В 1987 году действующий ректор сложил полномочия, а в студенческом сообществе стали обсуждать необходимость назначения первого глухого ректора. Но ректором была назначена слышащая доктор Элизабет Зинсер.

Назначение вызвало волну протестов, из-за которых Зинсер пришлось подать в отставку. Ректором назначили Ирвинга Джордана, глухого профессора, который рассказал об этих событиях Би-би-си.