"Все в Катар!": сборная России встретилась с болельщиками

Сборная России по футболу вернулась из Сочи в Москву после матча с Хорватией, чтобы встретиться с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах.

Несмотря на поражение в 1/4 финала турнира, фанаты встретили футболистов очень тепло. Игроки благодарили зрителей за поддержку, капитан команды Игорь Акинфеев сказал, что они играли именно для фанатов.

Тренер сборной Станислав Черчесов пообещал, что через четыре года на чемпионате мира в Катаре команда покажет результаты еще лучше и добавил: "Но без вас там будет сложно, поэтому все туда!"

Ранее сборная России вышла из группы, обыграв сборные Египта и Саудовской Аравии. В 1/8 команда встретилась со сборной Испании и победила в серии послематчевых пенальти. 1/4 финала закончилась для России поражением от Хорватии также в серии пенальти.