Тайских мальчиков начали доставать из пещеры. Помощь предложил даже Илон Маск

Дайверы в Таиланде начали вытаскивать из затопленной пещеры подростков, которые заблокированы там с 23 июня. В операции участвуют 90 спасателей из разных стран.

Помочь им решил даже основатель SpaceX Илон Маск. Инженеры создали специальную сверхмалую субмарину из трубы для перекачки жидкого кислорода от ракеты-носителя Falcon 9.

Двенадцать мальчиков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу оказались в западне в одной из пещер комплекса Тхам Луанг из-за ливней. Дайверы нашли их лишь 10 дней спустя.

Сколько времени займет спасательная операция пока неизвестно. В любой момент в этом районе на севере Таиланда могут начаться муссонные дожди, которые вызовут подъем воды в пещере.