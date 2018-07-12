"Лето" в Госдуме. Как депутаты сходили на фильм Серебренникова

В киноклубе Госдумы прошел специальный показ фильма Кирилла Серебренникова "Лето" для депутатов.

В мае фильм получил приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек.

Режиссер ленты, Кирилл Серебренников, уже почти год находится под домашнем арестом.

Серебренникова и его бывших коллег обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выданных на проект "Платформа", которым управляла организация "Седьмая студия".

Корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко узнал у депутатов, почему они не пойдут смотреть фильм и как они относятся к творчеству режиссера.