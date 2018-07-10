Как учительница балета стала гендиректором Citroën

Линда Джексон - первая женщина, которая смогла стать генеральным директором автокомпании Citroën.
Немногие знают, что когда-то она работала учительницей балета. Чем помогает опыт работы с четырехлетними на посту генерального директора?
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Линда Джексон - первая женщина, которая смогла стать генеральным директором автокомпании Citroën.
Немногие знают, что когда-то она работала учительницей балета. Чем помогает опыт работы с четырехлетними на посту генерального директора?