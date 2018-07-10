В Британии прошло авиашоу в честь столетия Королевских ВВС

На авиашоу в често сотой годовщины Королевских ВВС присутствовала вся королевская семья.
Были продемонстрированы как самолеты времен Второй мировой войны, так и самые современные летательные аппараты.
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На авиашоу в често сотой годовщины Королевских ВВС присутствовала вся королевская семья.
Были продемонстрированы как самолеты времен Второй мировой войны, так и самые современные летательные аппараты.