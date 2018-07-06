ТВ-новости: что подобрала британская пара, отравившаяся "Новичком"?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 6 июля:
- Новые подробности от Скотланд-Ярда - пара жителей Эймсбери отравилась, взяв в руки некий предмет. Что это было? Обсудим версии, которые появились в британской прессе.
- Прошел первый матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Уже завтра, 7 июля, узнаем, кто будет играть в полуфинале, а пока поговорим о шансах российской сборной победить в предстоящем матче с Хорватией.
- В Японии казнили лидеров секты Аум Синрикё, запрещенной организации, которая имела тысячи последователей в России. Узнаем, почему секта была так популярна.
- А также - какими песнями лучше поддерживать российских футболистов? Отвечают российские знаменитости и политики, которые сыграли в футбол с коллегами из Катара.