Какой предмет подобрала британская пара, отравившаяся "новичком"?
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ТВ-новости: что подобрала британская пара, отравившаяся "Новичком"?

  • 6 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 6 июля:

  • Новые подробности от Скотланд-Ярда - пара жителей Эймсбери отравилась, взяв в руки некий предмет. Что это было? Обсудим версии, которые появились в британской прессе.
  • Прошел первый матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Уже завтра, 7 июля, узнаем, кто будет играть в полуфинале, а пока поговорим о шансах российской сборной победить в предстоящем матче с Хорватией.
  • В Японии казнили лидеров секты Аум Синрикё, запрещенной организации, которая имела тысячи последователей в России. Узнаем, почему секта была так популярна.
  • А также - какими песнями лучше поддерживать российских футболистов? Отвечают российские знаменитости и политики, которые сыграли в футбол с коллегами из Катара.