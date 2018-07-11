Праздник или беспорядки? В Париже отметили выход Франции в финал ЧМ

На Елисейских полях в Париже празднование выхода Франции в финал ЧМ-2018 вылилось в беспорядки и столкновения с полицией. Люди громили автомобили и переворачивали мусорные баки.

Полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Болельщики в ответ кидали в офицеров бутылки, мусор и обломки. Беспорядки удалось прекратить лишь к трем часам утра.

Уже 15 июля Франция сыграет в финале чемпионата мира по футболу в Москве. Соперник сборной определится в среду вечером, им станет победитель матча Англия-Хорватия.