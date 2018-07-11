Президент Туркменистана зачитал рэп вместе с внуком. В клипе опять "пасхалка"

Президент Туркменистана давно известен любовью к музыке. Практически каждый его клип становится вирусным. Похоже, на этот раз Гурбангулы Бердымухамедов решил попробовать что-то новое и вместе со своим внуком зачитал рэп.

Музыку для песни "Спортивный Туркменистан" написал 16-летний Керимгулы Бердымухамедов, а слова - сам президент. Причем куплеты они исполняют по очереди: Гурбангулы - на трукменском, а Керимгулы - на английском.

Кстати, именно на моменте, когда дед и внук обсуждают слова новой песни, на видео появляется еще один персонаж - капитан Жан-Люк Пикар из сериала "Звездный путь". Кадр, где он закрывает лицо рукой, давно стал мемом и означает реакцию на что-то нелепое или глупое.

Ранее в интернете появилось другое видео выступления Бердымухамедова - песня "Каракум". В нем буквально на долю секунды появляется забавный кот, который, кажется, не понимает, что происходит.

Оба этих ролика опубликованы на YouTube-канале "Хроника Туркменистана". Это издание не является государственным.

"Наша задача - предоставлять читателям альтернативные официальным туркменским СМИ данные, а также информацию, о которой в нашей стране предпочитают умалчивать", - говорится на сайте издания.

Согласно рейтингу "Репортеров без границ" за 2017 год, по уровню свободы слова Туркменистан занимает 178 место из 180 возможных. Более низкие места заняли лишь КНДР и Эритрея.