Londonблог: как изучать звезды в большом городе

В Гринвичской королевской обсерватории на юго-востоке Лондона начали изучать вселенную еще в XVII веке. Тогда здесь составляли звездные карты для мореплавателей.

Но из-за светового загрязнения 60 лет назад исследовательскую работу перенесли за пределы Лондона.

Теперь благодаря новому астрографическому телескопу имени Энни Маундер ученые снова занимаются астрономией в британской столице.

Посмотреть на этот телескоп обсерватория пригласила нашего видеоблогера Бена Тавенера.

Хотите предложить тему для влога? Вам сюда.

Все выпуски #Londonблог можно найти по этой ссылке.