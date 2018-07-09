Londonблог: как изучать звезды в большом городе

В Гринвичской королевской обсерватории на юго-востоке Лондона начали изучать вселенную еще в XVII веке. Тогда здесь составляли звездные карты для мореплавателей.
Но из-за светового загрязнения 60 лет назад исследовательскую работу перенесли за пределы Лондона.
Теперь благодаря новому астрографическому телескопу имени Энни Маундер ученые снова занимаются астрономией в британской столице.
Посмотреть на этот телескоп обсерватория пригласила нашего видеоблогера Бена Тавенера.
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