Участник операции в Таиланде: "Я не мог понять, жив ли ребенок"

Дайвер Иван Караджич рассказал о деталях спасательной операции в Таиланде.

По его словам, операция проходит в экстремально сложных условиях и - местами - при нулевой видимости. Спасатели восхищены мужеством детей.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.

Поиски осложнялись затяжными дождями, которые затопили пещеры. В связи с этим к операции были привлечены аквалангисты.

Первыми детей нашли британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон.