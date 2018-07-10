ТВ-новости: как спасали детей из пещеры в Таиланде

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 10 июля:
- Мы услышим рассказ одного из аквалангистов, принимавших участие в спасении детей из пещеры в Таиланде.
- Мы покажем вам первую часть нашего расследования о насилии в детских домах в России.
- Мы расскажем, как племянница отравленного в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория - уже несколько месяцев трудоустроена в компании, которая производит передачи для Первого канала.
- И поговорим о том, что происходит в Петербурге перед первым полуфиналом ЧМ, а также о том, почему многие украинцы обиделись на ФИФА.