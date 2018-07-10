Как спасали детей из пещеры в Таиланде
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ТВ-новости: как спасали детей из пещеры в Таиланде

  • 10 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 10 июля:

  • Мы услышим рассказ одного из аквалангистов, принимавших участие в спасении детей из пещеры в Таиланде.
  • Мы покажем вам первую часть нашего расследования о насилии в детских домах в России.
  • Мы расскажем, как племянница отравленного в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория - уже несколько месяцев трудоустроена в компании, которая производит передачи для Первого канала.
  • И поговорим о том, что происходит в Петербурге перед первым полуфиналом ЧМ, а также о том, почему многие украинцы обиделись на ФИФА.

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