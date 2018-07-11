ТВ-новости: футбольное безумие в Англии и России

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 11 июля:
- Футбольное безумие в Англии накануне сегодняшнего полуфинала. Мы услышим английских фанатов, которые уже в Москве - и тех, кто пытаются приехать в Россию в последний момент.
- Мы покажем вам вторую часть нашего расследования о сексуальном насилии в российских детских домах. Сегодня мы услышим рассказы жертв.
- Поговорим о саммите НАТО. Он начался с того, что Дональд Трамп отчитал Германию за тесные экономические связи с Россией.
- И с помощью нашей машины времени - архивов Би-би-си - перенесемся в 1951 год и узнаем, как тогда автоконцерны проводили испытания своих автомобилей.