"Мемориал" в Чечне: о чем мы узнали благодаря правозащитникам

В Чечне начался суд над Оюбом Титиевым. Главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" арестовали в январе по обвинению в хранении наркотиков. Титиев вину не признает и утверждает, что наркотики ему подбросили силовики.

В "Мемориале" считают дело против Титиева сфабрикованным: по словам правозащитников, в Чечне уже неоднократно обвиняли активистов и журналистов в хранении наркотиков. Власти республики утверждают, что "никому и в голову не приходит угрожать "Мемориалу" и его сотрудникам".

Правозащитники в Чечне занимались жалобами на исчезновение людей и предоставлением юридической помощи. О чем мы узнали благодаря их расследованиям?