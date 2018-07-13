Самые длинные ногти в мире подстригли
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Самые длинные ногти в мире подстригли

  • 13 июля 2018

Шридхар Чиллал растил свои ногти 66 лет и, наконец, избавился от них.

Длина ногтей превысила 9 метров.

Теперь любой может увидеть их в лондонском музее "Хочешь верь, хочешь нет".

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