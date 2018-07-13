Самые длинные ногти в мире подстригли

Шридхар Чиллал растил свои ногти 66 лет и, наконец, избавился от них.
Длина ногтей превысила 9 метров.
Теперь любой может увидеть их в лондонском музее "Хочешь верь, хочешь нет".
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Шридхар Чиллал растил свои ногти 66 лет и, наконец, избавился от них.
Длина ногтей превысила 9 метров.
Теперь любой может увидеть их в лондонском музее "Хочешь верь, хочешь нет".