"Беби-Трамп" парит над Лондоном.
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Надувной "беби-Трамп" парит над Лондоном

  • 13 июля 2018

Активисты запустили огромный шар в форме "младенца Трампа" в знак политического протеста против визита президента США в Великобританию.

Корреспонден Би-би-си Бен Тавененр рассказывает, почему мэр Лондона все-таки разрешил эту акцию.