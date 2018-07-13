"Беби-Трамп" парит над Лондоном.

Активисты запустили огромный шар в форме "младенца Трампа" в знак политического протеста против визита президента США в Великобританию.
Корреспонден Би-би-си Бен Тавененр рассказывает, почему мэр Лондона все-таки разрешил эту акцию.
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Активисты запустили огромный шар в форме "младенца Трампа" в знак политического протеста против визита президента США в Великобританию.
Корреспонден Би-би-си Бен Тавененр рассказывает, почему мэр Лондона все-таки разрешил эту акцию.