Футбол в темноте: как тренируется и побеждает российская сборная незрячих

Футбол среди незрячих появился в Испании в 1986 году. В России в него играют с 2004 года. Тогда Николай Береговой добился того, что в Кубке Президента появился футбол незрячих класса B1 (тотально слепые).

Все игроки здесь носят непросвечивающие очки, чтобы быть в равных условиях. Они ориентируются на слух, а в специальный мяч встроена "погремушка". Единственный зрячий игрок в команде - это вратарь.

Вместе с тренером он подсказывает, кому отдавать пас и куда наносить удар. Остальные футболисты и зрители разговаривать не могут - спортсмены только кричат “вой!” (с испанского ”иду”), чтобы обозначить себя на поле и не столкнуться. Правила игры идентичны правилам мини-футбола. Поле 40 на 20 метров окружено бортиками.

В 2017 году российская сборная незрячих (В1) стала чемпионом Европы, а в этом году попала в полуфинал Чемпионата мира, обыграв Испанию.