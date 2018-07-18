Трамп устроил встречу с журналистами, но что-то пошло не так

Дональд Трамп встретился с журналистами в Белом доме, чтобы прояснить сказанное на встрече с Владимиром Путиным, но что-то пошло не так. Свет в кабинете погас в тот самый момент, когда президент США заговорил о полном доверии к спецслужбам.

Буквально через несколько секунд электричество включилось, и президент США смог объяснить, что имел в виду на саммите в Хельсинки. Оказывается, он допустил неточность, когда говорил о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. По словам Трампа, фразу "это не могла быть Россия" он сказал случайно.