Урбанисты о том, почему в Волгограде затопило стадион

15 июля, в день финального матча чемпионата мира, в Волгограде прошли сильные дожди, после которых частично затопило стадион "Волгоград Арена" и прилегающую к нему дорогу, которые построили специально к мундиалю.

17 июля, спустя два дня после случившегося, стартовал Московский урбанистический форум. Мы спросили у его участников, почему, несмотря на то, что стадион в Волгограде открыли всего три с половиной месяца назад, он уже стал разрушаться, с чем это связано и как вкладывать деньги в городское развитие так, чтоб подобных ситуаций больше не происходило.