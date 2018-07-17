Londonблог: как дрофы из России нашли новый дом под Солсбери

В XIX веке на английских дроф вели такую активную охоту, что эти птицы полностью исчезли с британских земель.

Но в 2004 году начался проект Great Bustard Group по восстановлению дроф в английскую глушь с помощью птенцов, привезенных из Саратовской области. Теперь посмотреть на дроф приглашают туристов, орнитологов и фотографов.

Наш видеоблогер Бен Тавенер поискал недалеко от Солсбери недавно вылупившихся "британских" дроф - с русскими родителями.

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