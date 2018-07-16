ТВ-новости: Что было на встрече Путина и Трампа?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 16 июля:
- Мы услышим, что говорят о встрече в Хельсинки президенты США и России.
- И мы спросили прохожих на улицах Москвы, чего они ожидают от саммита Путина и Трампа.
- Мы поговорим о последствиях акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу в Москве.
- А также мы вспомним самые яркие моменты чемпионата, лучшее из того, что мы вам показывали прошедший месяц.