ТВ-новости: Трамп под огнем критики после встречи с Путиным

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 17 июля:
- Мы услышим фрагмент интервью Владимира Путина каналу Fox News и узнаем, что в США думают о переговорах президентов США и России.
- Миллион долларов от Шакро Молодого. Говорим о громком задержании бывшего начальника московского главка Следственного комитета России.
- В столетнюю годовщину убийства последнего российского императора наш корреспондент спрашивала, что думают о Николае II участники крестного хода в Екатеринбурге.
- И наш лондонский блогер расскажет, как дрофы из России нашли новый дом под Солсбери. Об этом городе мы говорим не только в связи с отравлениями "Новичком".