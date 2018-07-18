ТВ-новости: такси будущего на авиасалоне в Фарнборо
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ТВ-новости: такси будущего в Фарнборо

  • 18 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 18 июля:

  • "Синдром расстройства на почве Трампа". Мы продолжим говорить о самом большом политическом сканадале в США, связанном со встречей американского президента с Владимиром Путиным.
  • Летающие такси и другие новинки Фарнборо. Мы побываем с вами на одном из самых престижных авиасалонов, который проходит в эти дни в Британии
  • Кто такая Марина Бутина и почему у нее большие неприятности. Россиянку обвиняют в США в работе в качестве иностранного агента и в контактах с российской разведкой.
  • Мы расскажем о том, почему жители Таиланда пытаются задобрить духов пещеры, в которой больше двух недель своих спасителей ждали 12 мальчиков и их тренера по футболу.
  • Число тупиков - ярких птиц необычного вида - сокращается во всем мире. Однако на на острове Скомер неподалеку от побережья Уэльса - все ровно наоборот.

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