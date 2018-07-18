ТВ-новости: такси будущего в Фарнборо

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 18 июля:
- "Синдром расстройства на почве Трампа". Мы продолжим говорить о самом большом политическом сканадале в США, связанном со встречей американского президента с Владимиром Путиным.
- Летающие такси и другие новинки Фарнборо. Мы побываем с вами на одном из самых престижных авиасалонов, который проходит в эти дни в Британии
- Кто такая Марина Бутина и почему у нее большие неприятности. Россиянку обвиняют в США в работе в качестве иностранного агента и в контактах с российской разведкой.
- Мы расскажем о том, почему жители Таиланда пытаются задобрить духов пещеры, в которой больше двух недель своих спасителей ждали 12 мальчиков и их тренера по футболу.
- Число тупиков - ярких птиц необычного вида - сокращается во всем мире. Однако на на острове Скомер неподалеку от побережья Уэльса - все ровно наоборот.