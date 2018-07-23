30 тонн пластика на пляже

В Доминиканской республике на берег вымыло около 30 тон пластика. К сожалению, для этого места это обычное явление. Такое количество мусора может принести всего лишь после одного шторма.

Больше 500 человек пытаются очистить берег, но полностью справиться с загрязнением почти невозможно.

Пластик, даже если его переработать и использовать максимально эффективно, все равно оставляет химикаты и отравляет воду.

Каждый год около 10 млн тонн пластика попадет в мировой океан.

Потребуются сотни лет, чтобы он полностью разложился.