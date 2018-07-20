Вернется ли футбол домой? В Шотландию.

Правообладатель иллюстрации Universal History Archive / Getty Image Image caption Газетная иллюстрация матча Шотландия-Англия 1872 года.

Кирпичный забор, заросли мха, табличка с выпавшей буквой "o" в слове "Шотландия" - так сегодня выглядит место рождения мирового футбола.

На западной окраине Глазго почти полтора века назад прошел первый матч между двумя сборными - Англии и Шотландии. Встреча закончилась вничью, но этот день стал днем рождения "красивой игры".

Давиды против Голиафов

Хмурый ноябрьский день 1872 года не предвещал революции в мире спорта. На деревянных трибунах в парке Hamilton Crescent собралось порядка 4000 человек, в основном зажиточных рабочих, которые могли позволить билет в один шиллинг на второразрядное развлечение (как тогда считалось).

Густой туман задержал игру на 20 минут. Шотландцы вышли на размытое ливнем поле в красных колпаках и синих футболках. На груди поблескивали вышитые золотом чертополохи. Эту форму шотландские спортсмены уже использовали прежде на регбийных матчах. Англичане играли в традиционных белых джерси и кепках. Зрители поглубже кутались в плащи.

Правообладатель иллюстрации Print Collector / Getty Image caption Футбольная команда Королевского полка Шотландии, обладатели кубка Армейской футбольной ассоциации (1896 год).

Первый тайм остался за шотландцами. Северяне играли в короткий пас и беспрестанно атаковали. Английские атлеты оборонялись - и будучи физически крупнее, в буквальном смысле брали противника силой.

В какой-то момент шотландцам удалось забить мяч между двух штанг, однако арбитр гол не засчитал. Мяч пролетел слишком высоко, а верхние перекладины в воротах к этому моменту еще не стали обязательными.

К концу второго тайма стало очевидно, что победителя в игре не будет.

Но репортеры крупнейших британских газет, освещавшие матч, сделали совсем другие выводы. Они увидели новую, техничную игру в исполнении шотландской команды, которая радикально отличалась от жестких физических приемов, столь любимых футболистами по другую сторону Адрианова вала.

"Шотландцы с жаром бросились в атаку. Они настолько слаженно и умно играли, что англичане почти сразу оказались в глухой обороне. Мяч не покидал их половину поля", - рапортовала об итогах встречи газета Bell's Life.

Футбольный эксперт Патрик Барклай считает, что именно этот матч и тот восторг, с которым о нем писали в газетах, положили начало глобальной футболомании.

"Шотландцы неожиданно показали комбинационную игру. Во многом, это было вынужденное изобретение, ведь физически у них не было шансов перед рослыми и крепкими англичанами. Но именно этот стиль позволил сделать футбол "красивой игрой" и гарантировал его популярность", - заключает он.

Свести счеты

Современные шотландцы мало интересуются своим героическим футбольным прошлым. Сборная Шотландии уже двадцать лет не может попасть на чемпионаты мира. Футбол проигрывает по популярности регби, и в шотландских школах дети охотнее записываются в регбийные команды.

Патрик Барклай убежден, что пришла пора восстановить историческую справедливость. После чемпионата мира в России, где игры сборной Англии проходили под оглушительный аккомпанемент песни "It's Coming Home", шотландцы должны напомнить миру о своем решающем вкладе в развитие игры.

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption Принц Альберт (будущий король Георг VI) разыгрывет футбольную игру. 1920-е годы.

"Историю футбола принято отсчитывать с момента принятия правил футбольной ассоциации Англии в 1863 году. Но англичане по сути предложили модифицированную версию регби. Игра в основном велась сверху. Без шотландских инноваций, футбол вряд ли завоевал бы сердца людей по всему миру", - заключает Барклай.

Профессор Ричард Холт, автор книги "Спорт в Британии", полагает, что футбольный паритет с Англией долго время являлся частью шотландской идентичности и источником "мифа о шотландцах как изобретателях всего самого важного в британской истории - от паровой машины и пенициллина до рыночной экономики и футбола".

По словам Холта, шотландцы всегда считали, что играли в более "креативный" футбол, но сделать однозначный вывод о том, кто и как именно модернизировал игру, невозможно.

Игра столетия

К началу XX в. британские эмигранты экспортируют привычку гонять ногами мяч в Данию, Голландию, Швейцарию и даже Аргентину, попутно запуская местные футбольные клубы.

Тридцать лет спустя в Париже появится Международная федерация футбола ФИФА. И уже тогда не без скандала - англичане наотрез отказывались вступить в ассоциацию на равных правах с остальными нациями и вступили в нее только через несколько лет, без шотландцев. А в 1930-м в уругвайском Монтевидео 13 команд сразятся за первый кубок мира.

Правообладатель иллюстрации Chris McCall Image caption Знак на входе на поле Hamilton Crescent в Глазго

Сегодня на поле Hamilton Crescent чаще появляются собаководы и игроки в крикет, нежели футбольные паломники. Поле теперь принадлежит местной крикетной команде "West of Scotland". Об исторической игре напоминает разве что малозаметная табличка на входе.

В 2022 году исполнится 150 лет с момента зарождения международного футбола. Возможно, это прекрасный повод провести в Глазго юбилейный матч между Англией и Шотландией.