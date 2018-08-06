Мадуро прячут, солдаты разбегаются. Что произошло в Венесуэле?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что враги пытались убить его с помощью нескольких дронов со взрывчаткой. Мадуро обвинил в нападении власти соседней Колумбии, однако те отрицают причастность к покушению.

Все произошло на военном параде в Каракасе, пока Мадуро произносил речь. Событие транслировалось в прямом эфире, на кадрах видно, как участники парада разбегаются после громкого хлопка. Власти Венесуэлы сообщили, что ранения получили семеро солдат Национальной гвардии страны.

Агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на пожарных, которые находились на месте происшествия, сообщает, что никаких дронов возле Мадуро не было.

По их версии, во время парада взорвался баллон с газом. На одном из зданий, расположенных недалеко от места выступления Мадуро, видны следы пламени. Более подробной информации об этом пока не было.